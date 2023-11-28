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Судейство

Судейство

Сегодня, 11:36

Егоров высказался о возможном расширении полномочий ВАР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказался о возможном расширении полномочий ВАР.

«К сожалению, насколько затягивается матч, уже давно никого не интересует. Все хотят исключительно снизить риск совершения ошибки футбольными судьями. Подобные изменения в правила вносятся именно для этого. Пытаются сделать так, чтобы коллеги на ВАР могли помочь главному в максимальном количестве спорных эпизодов. Иногда доходит до абсурда. Арбитр неверно назначает угловой, и после его розыгрыша команда забивает. Потом опять начинаются разговоры, мол, зачем нужен ВАР, если его полномочия узки. Это попытка облегчить жизнь судье», — приводит слова Егорова RT.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос расширения полномочий ВАР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237563-egorov-sudeistvo-rpl
Футбол
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