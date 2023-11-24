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Судейство

Судейство

Сегодня, 19:36

Судьи РПЛ провели последний сбор в 2023 году

Руслан Минаев
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Арбитры чемпионата России провели последний сбор в этом году. Он включал в себя лекционные занятия от руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича и инструктора ВАР Далибора Джурджевича.

Лекции состояли из блока с методологией проверки ВАР и подробного просмотра спорных моментов первой половины сезона РПЛ и группового турнира FONBET Кубка России.

После 15 туров сезона-2023/24 РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», который набрал 32 очка. В тройке идут «Зенит» (30 очков) и «Динамо» (25 очков).

Источник: РФС
Кубок России
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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