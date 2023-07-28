Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 14:12

Мажич: «Российский менталитет очень похож на сербский. В этом плане мне проще понять происходящее»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему принял решение работать в России.

«Очень много моментов моей карьеры связано с Россией. Поэтому когда в мае у меня состоялась беседа с президентом РФС господином (Александром) Дюковым, мы очень быстро нашли общий язык, поняли, что у нас общие взгляды. После этой короткой встречи я понял, что лучшим вариантом для продолжении моей карьеры будет приезд в Россию.

Россия — самая большая страна в мире, здесь очень высокий уровень соревнований. Это очень значимая страна в футболе и в судейском компоненте в частности.

А еще российский менталитет очень похож на сербский. В этом плане мне проще понять все происходящее здесь», — цитирует Мажича пресс-служба РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.

Футбол
Александр Дюков
Милорад Мажич
0
Читайте также
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Защитник «Спартака» Чернов не исключил возможный переход в «Зенит» или ЦСКА: «Зависит от предложения»
Мажич назвал главную цель на посту главы департамента судейства РФС
Коваленко назвал причину перехода в «Зенит», а не в «Локомотив»
В РФС ответили на заявление Карпина о запрете «Ростову» регистрировать новичков
Агент Дивеева: «Игорь должен сегодня вернуться в Москву из Германии»
В «Урале» опровергли информацию о заинтересованности в аренде Адамова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-судья Егоров поделился мнением о Чакыре в ЭСК РФС