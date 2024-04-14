Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований по дням
Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани
Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных 14-18 апреля — 18:00, 19 апреля — 17:00.
Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований по дням
14 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предварительные заплывы — 09.00-13.30
- Разминка — 17.00-17.30
- Торжественное открытие — 17.45
- Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00
15 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предварительные заплывы — 09.00-13.30
- Семинар судей — 14.00-16.00
- Разминка — 17.00-17.40
- Специальная церемония награждения — 17.45
- Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00
16 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предварительные заплывы — 09.00-13.30
- Семинар судей — 14.00-16.00
- Разминка — 17.00-17.45
- Специальная церемония награждения — 17.45
- Финальные и полуфинальные заплывы -18.00-20.00
17 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предвариельные заплывы — 09.00-13.30
- Разминка — 17.00-17.45
- Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00
18 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предварительные заплывы — 09.00-13.30
- Президиум — 14.00
- Разминка — 17.00-17.45
- Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00
19 апреля
- Разминка — 08.00-09.00
- Предварительные заплывы — 09.00-13.30
- Разминка — 16.00-17.00
- Финальные и полуфинальные заплывы — 17.00-19.00
Время начала соревнований — московское.