Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, — цитирует Дружинина ТАСС. — Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем. От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу».

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

В 2022 году она стала первой россиянкой, получившей wildcard на Мировую серию по клиффдайвингу. В августе приняла участие в этапе, проходившем в сербском Мостаре.