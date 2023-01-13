Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 08:38

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг, — цитирует Дружинина ТАСС. — Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем. От себя и федерации скажу, что мы будем помогать всем, чем можем, в том числе и с организацией похорон. Мы сейчас связываемся с родственниками по этому вопросу».

Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

В 2022 году она стала первой россиянкой, получившей wildcard на Мировую серию по клиффдайвингу. В августе приняла участие в этапе, проходившем в сербском Мостаре.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Житель Соледара рассказал о первых часах пребывания российской армии в городе
В Польше опровергли связь между методами Киева и «свободным миром»
МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Международная федерация плавания дисквалифицировала россиянина Бойкова на два года