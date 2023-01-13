Саутин — о смерти Лейлы Салямовой: «У нее была мужская сила воли»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин отреагировал на новость о смерти чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой.

«Да вообще она единственная в России. Бесстрашная. Сила воли у нее была мужская. Сами представляете, что такое двадцать метров прыгать для девочки. Она была одна единственная. Мы так надеялись на дальнейшие спортивные успехи. Но видите, как судьба распорядилась. Царствие небесные. Всем близким и родным приношу соболезнования», — сказал Саутин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Лейла Салямова, выступавшая в соревнованиях по хай-дайвингу, погибла в автокатастрофе, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В 2022 году она стала первой россиянкой, получившей wildcard на Мировую серию по клиффдайвингу. В августе приняла участие в этапе, проходившем в Мостаре (Босния и Герцеговина).