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Плавание

Сегодня, 19:43

Чикунова выиграла стометровку брассом на чемпионате России, Ефимова — вторая среди россиянок

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге, победив на дистанции 100 м брассом.

В финальном заплыве Чикунова показала результат 1 минута 3,80 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (1.04,41), второй в зачете чемпионата России стала Юлия Ефимова (1.05,37). Бронза чемпионата России досталась Нике Годун (1.05,53).

19-летняя Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне.

31-летняя Ефимова — шестикратная чемпионка мира в 50-метровом бассейне, призер Олимпийских игр.

На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин золото завоевал Олег Костин (22,11 секунды). Вторым стал Роман Шевляков (22,27), третьим — Андрей Минаков (22,41).

В комплексном плавании на 400 метров первое место занял Илья Бородин (3.59,50), второе — Максим Ступин (4.02,71), третье — Алексей Сударев (4.05,04).

плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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