Шакирова — чемпионка России на двухсотметровке комплексом, Мишарина победила на дистанции 1500 м вольным стилем

Российская пловчиха Яна Шакирова завоевала золото на дистанции 200 м комплексом на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 09,62 секунды. Второе место заняла Ирина Кривоногова (2.10,33), третье — Анастасия Сорокина (2.10,96).

На дистанции 1500 м вольным стилем победу одержала Ксения Мишарина (15.53,75). Второй стала Анастасия Кувычко (16.02,89), третьей — Яна Курцева (16.10,36).

Чемпионат России на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября.