Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию в футболке «Спартака».

«До этого я не смотрела футбол. Смотрела чемпионат мира, мне понравилось. Потом меня «Спартак» пригласил, я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею. Даже папа говорит: «Ты достала футбол смотреть».

Обычно мы хоккей смотрели, бокс. Смотрели то, что папа любит. Он никогда не любил футбол. Смотреть намного интереснее, когда болеешь за какую-то команду», — сказала Ефимова в эфире «России 24».

На чемпионате России 31-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, стала третьей по итогам двух полуфиналов и вышла в финал, который пройдет 24 ноября. Лучший результат показала Евгения Чикунова — 1 минута 3,79 секунды.