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Сегодня, 13:29

Колесников заявил, что хотел бы сыграть в медиабаскетболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Рекордсмен мира и вице-чемпион Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников хотел бы попробовать свои силы в медиабаскетболе, но в данный момент не располагает достаточным количеством времени для этого.

«Готов ли сыграть в медиабаскетболе? С удовольствием. Но проблема заключается в том, что у пловцов нет времени: у нас циклический вид спорта, и тренировки проходят постоянно. Я бы с удовольствием, и сам бы им сообщил о желании поиграть, но, к сожалению, времени на это нет. Не думаю, что я бы там затерялся. Ребята же там не профессионалы, я себя тоже так не позиционирую. Слэм-данки? Если бы я тренировал вертикальный прыжок, то я бы клал их, но поскольку направленность у меня иная, работают другие мышцы. А летом, когда форма другая, можно спокойно сверху класть», — приводит слова Колесникова ТАСС.

23-летний Колесников является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр-2021 на дистанции 100 м вольным стилем. Он также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

Источник: https://tass.ru/sport/19377677
плавание
Климент Колесников
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