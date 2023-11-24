Комарова считает, что без флага российские пловцы будут выглядеть как оплеванные

Призер Олимпийских игр Станислава Комарова заявила, что российские пловцы вправе выступать в нейтральном статусе, но отказ от флага и страны является унизительным.

«Мне нравится позиция Ирины Александровны Винер, которая говорит, что наша страна у нас в сердце и мы хотим гордо нести наш флаг. Это личное дело спортсмена, каждый вправе сам принимать решение, но я как патриот России считаю, что ехать туда оплеванными нечестно даже по отношению к ребятам. Хотя, конечно, не стоит забывать, что для многих тренироваться еще пятилетку — это много. Поэтому каждый должен делать выбор сам. Для возрастного спортсмена, у которого в будущем больше не будет Олимпиады, вопрос стоит остро. Но и молодым тоже очень тяжело — нужно сохранять фокус, находить мотивацию. Однако о плохом думать не хочется, верю, что скоро международный спорт к нам вернется», — приводит слова Комаровой ТАСС.

В сентябре Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, при условии что они не поддерживают специальную военную операцию на Украине. Также им запрещено выступать в групповых и командных дисциплинах, в эстафетах и общаться со СМИ во время соревнований.