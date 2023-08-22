Пловец Попов рассказал, что всегда испытывал гордость при поднятии флага России

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения российского гимна и поднятия флага страны на международных соревнованиях.

«Я хочу поздравить всех жителей нашей страны с праздником. Флаг — это символ любого государства, поэтому День флага — это очень важный праздник. Когда я побеждал на соревнованиях, всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения гимна и поднятия флага», — приводит слова Попова ТАСС.

51-летний Попов является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира.