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Плавание

Сегодня, 14:00

Пловец Попов рассказал, что всегда испытывал гордость при поднятии флага России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения российского гимна и поднятия флага страны на международных соревнованиях.

«Я хочу поздравить всех жителей нашей страны с праздником. Флаг — это символ любого государства, поэтому День флага — это очень важный праздник. Когда я побеждал на соревнованиях, всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения гимна и поднятия флага», — приводит слова Попова ТАСС.

51-летний Попов является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира.

Источник: https://tass.ru/sport/18558415
плавание
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