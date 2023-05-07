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Пловец Фесиков: «Когда родители приводят ребенка первое что спрашивают — это ребенок хочет развиваться или вы слепить из него чемпиона?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» поделился мнением об отношениях с родителями юных спортсменов.

«Когда ко мне приводят на тренировку ребенка или мастер-класс первое, что я спрашиваю, кто хочет развиваться? Ребенок или вы хотите слепить из него чемпиона? Готов ли он положить свою жизнь на этот путь. Если скажет да, то и я буду воспринимать работу с ним иначе. Но вот в угоду родителей я заниматься с ребенком не буду, ни к чему хорошему это не приведет. У сына сейчас интересный период, младшая школа. Первые социальные связи, навыки. Знакомство с миром. Сейчас еще появилась дочка. 10 месяцев ей пока, новые ощущения, эмоции, ответственность», — сказал Фесиков.

Отец Фесикова был известным волейбольным тренером.

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Сергей Фесиков
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