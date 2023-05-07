Пловец Фесиков: «Ломать себя ради результата не готов. Хочу пожить достаточно, увидеть внуков»

Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» рассказал, как готовится к соревнованиям с учетом возрастных особенностей. Сергею сейчас 34 года.

«Я всегда выступаю в удовольствие. И тренируюсь в комфортном режиме. Сказать себе, что идти на принцип ради результата, ломать себя — вряд ли. Я быстро охладею к спорту. Нужно держать баланс, к тому же есть вопрос здоровья. А я очень хочу пожить еще достаточно, чтобы увидеть внуков. Разрушить стереотип о том, что спорт калечит. Я по жизни — фанатик. И почти все в спорте такие. Фанатик плавания. Мне нужно плавать, я чувствую потребность. Достаточно ли я работаю, чтобы конкурировать на равных с молодыми — это уже другой вопрос», — сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил чемпионат России в Казани из-за проблем со здоровьем.