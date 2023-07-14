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Сегодня, 09:20

World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания

Сергей Разин
корреспондент
Антон Чупков.
Фото Global Look Press
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Президент ВФП Владимир Сальников рассказал о том, что бюро World Aquatics отклонило предложение украинской стороны отстранить российскую и белорусскую федерации.

«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить Всероссийскую федерацию плавания и белорусскую федерацию. Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», — сказал Сальников matchtv.ru.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года.

В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Источник: matchtv.ru
плавание
Владимир Сальников
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