Ефимова подтвердила свое участие на турнире в Баня-Луке: «Соревнования для меня лучшая тренировка»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова после своего выступления на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом рассказала о своих планах на участие в международных соревнованиях в боснийской Баня-Луке.

Ефимова заняла третье место, победила Евгения Чикунова, второй стала Татьяна Белоногофф.

«Надеюсь, что сейчас расплывусь, отдохну и еще раз попробую расплыться. Посмотрим. Соревнования для меня лучшая тренировка, практика показывает, что я на них расплываюсь. Буду стараться. Если чуть-чуть получится улучшить результат в Баня-Луке — уже хорошо», — сказала Ефимова.

Соревнования в боснийском городе Баня-Лука пройдут в конце апреля. На этих стартах российские спортсмены получат возможность выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх в Париже.