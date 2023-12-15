Олимпийская чемпионка против вице-президента федерации. Скандал в российском плавании

Конфликт звездной спортсменки Ларисы Ильченко и знаменитого специалиста Виктора Авдиенко выходит на федеральный уровень.

В олимпийском спорте, если говорить языком цифр, нет ничего важнее плавания. Даже в легкой атлетике, если ее разбивать на дисциплины, в беге разыгрывается меньше комплектов медалей — в Париже будет 25 против 35. Сейчас, пожалуй, из всех знаковых российских имен в плавании на ум приходят только два — Колесников и Чикунова. Когда-то их было в разы больше. В том числе благодаря Волгограду. Он был сродни Чехову в гандболе или Саранску в ходьбе. Александр Попов, Денис Панкратов, Евгений Садовый — имена, связанные так или иначе с этим городом. Еще одно имя — Лариса Ильченко, на сегодняшний день единственная в истории российского женского плавания 8-кратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Пекина-2008 на открытой воде.

Лариса уже семь лет является одним из руководителей волгоградского центра плавания и написала в «СЭ» письмо о тяжелом положении дел в недавней Мекке этого вида спорта. Она обвиняет в нем президента местной федерации, вице-президента Федерации плавания России и некогда тренера самой Ильченко Виктора Авдиенко — легендарного специалиста, приведшего к олимпийским медалям нескольких наших пловцов в 1990-2000-х. Ситуация запутанная, личная, с выпадами и угрозами замотать проверками и судами. Мы дали высказаться и той и другой стороне. Однако уже то, что подобные истории возникают, ярко показывает, почему американцы берут в этом виде спорта под 15 золотых медалей (треть от общего числа во всех видах спорта), а мы — по 1-2.

Фото Всероссийская федерация плавания

Мнение чемпионки

— Семь лет назад, когда я только вступила в должность заместителя директора регионального Центра спортивной подготовки по плаванию, в волгоградском плавании случился громкий скандал. Господин Авдиенко, руководитель областной федерации плавания, недосчитавшись миллионов бюджетного финансирования, оказав давление на тренеров, заставил их уволиться из государственного учреждения и перейти в свой частный плавательный клуб «Волга», забрав вместе с ними спортсменов, много лет проходивших спортивную подготовку за государственный счет. Среди спортсменов, по его собственным утверждениям, были 16 потенциальных участников и призеров Олимпийских игр 2016 года. Позже этот миф был развеян. Перед оставшимися в государственном учреждении «неперспективными» детьми просто закрыли двери в частный бассейн «Искра», также принадлежащий господину Авдиенко. Спортивной школе пришлось начинать все с нуля. Мы набирали детей практически по объявлению, сменили тренировочную базу и собрали новый тренерский состав.

За эти семь лет наша школа выросла, у нас свыше 300 воспитанников, более 30 — дети с разрядами от кандидата в мастера спорта до мастера спорта международного класса, восемь тренеров-преподавателей, среди которых специалисты высшей квалификационной категории, заслуженный тренер России Светлана Анатольевна Захарова, воспитавшая не один десяток победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Среди ее нынешних воспитанников — призер первенства мира, мастер спорта международного класса Иван Моргун, являющийся призером чемпионата России этого года. Также есть тренеры, воспитавшие призеров первенств России и всероссийских соревнований. Все у нас складывалось хорошо до тех пор, пока руководитель областной федерации не ввел свои новшества в системе отбора на всероссийские и межрегиональные соревнования. Ему показалось, что наш регион должен жить не по правилам, утвержденным Всероссийской федерацией плавания и Минспорта, а по правилам, которые придумает он.

Так родились новые критерии отбора для наших волгоградских спортсменов на всероссийские и межрегиональные соревнования. Поясню: существует утвержденный Министерством спорта и всероссийской федерацией регламент, в котором четко прописаны условия допуска спортсменов к соревнованиям, квоты от регионов, разрядные требования и так далее. У нас в волгоградском плавании ввели дополнительные критерии отбора — очки FINA Aquatics. Спортсмену теперь недостаточно стать победителем или призером областного первенства, чтобы отобраться на чемпионат федерального округа. И недостаточно выиграть чемпионат либо первенство федерального округа, чтобы попасть на чемпионат или первенство России. Занятые места уже не котируются — надо набрать определенное количество баллов.

Система оценки крайне субъективна. Например, за длинный кроль дается много очков, а за спринт брассом нужно показывать в регионе результат уровня чемпионата страны. Эту систему внедрили, у нас прошел областной чемпионат, и началась волна негодования. Ко мне обратились родители спортсменов, которые успели написать много жалоб по этому поводу. Одно из самых ярких писем ушло в Минспорт России и собрало более 200 подписей. Новая система лишила наших волгоградских спортсменов шанса участвовать во всероссийских соревнованиях даже за свой счет, если родитель готов сам везти ребенка! После введения системы отбора у области остаются вакантные места для участия спортсменов во всероссийских соревнованиях, но они не заполняются. У нас есть спортсмен, который на чемпионате Южного федерального округа выиграл пять золотых медалей, одна из которых на 50 метрах брассом, проплыл по нормативу мастера спорта. Но ему этого не хватило для участия в чемпионате России.

Фото Всероссийская федерация плавания

До этого подобную систему с баллами ввели в плавании на открытой воде, где спортсменам ради отбора на чемпионат страны нужно проплыть пять километров в бассейне. Сколько уже лет прошло с последних медалей чемпионата мира или Европы в этом виде спорта? Можно сейчас сколько угодно говорить про санкции, кивать на политическую обстановку, из-за которой нас не допускают, но давайте говорить честно — эта система просто вбила последний гвоздь в крышку гроба моего вида спорта. Нынешние чемпионы страны неспособны и близко конкурировать с лидерами мирового плавания на открытой воде. У молодежи есть прогресс, но очень точечный. И он под угрозой. А ведь совсем недавно наша сборная России была номер один в рейтинге мирового плавания на открытой воде.

Так в чем интерес Авдиенко? Так как в вышеназванном частном плавательном клубе многие спортсмены специализируются на кроле начиная от 400 метров и дальше, набрать нужное количество баллов им легче. То ли все волгоградские спортшколы в экстренном порядке должны растить только «средневиков» и стайеров, то ли это банальное вредительство. Также с помощью этой системы отбора он сократил потенциальное количество участников во всероссийских соревнованиях и среди спортсменов своего клуба, ведь возить детей на соревнования дело затратное, а большинство родителей платят немалые деньги за подготовку их спортсменов в частном клубе — несмотря на то что часть детей зачислена в спортшколу олимпийского резерва в другом регионе. Не буду комментировать, насколько это законно, — достаточно обратиться к действующему законодательству и посмотреть обязанности спортивных школ в части обеспечения спортсменов подготовкой. Естественно, их не устраивают пустые обещания, они хотят видеть результат и задают справедливые вопросы, до какого уровня подготовки они должны брать все затраты на себя. Теперь очень удобно ответить: «Когда пройдете отбор!»

Мне были бы безразличны его эксперименты, если бы он ставил их внутри его собственного клуба. Но ко мне обратились родители из разных муниципальных учреждений Волгоградской области и даже из его частного клуба, спортивное будущее их детей просто убивают. Ради чего им заниматься плаванием, если они лишены права соревноваться? Когда Авдиенко забрал у нас сильнейших спортсменов в 2016-м, говорилось, что там полтора десятка будущих олимпийских призеров. Где они спустя семь лет? Великая система так никого и не родила? К примеру, «вчерашние» лидеры чемпионата России 2022 года в женском длинном кроле (воспитанницы вышеуказанного частного клуба) не смогли даже уцепиться за тройку призеров на нынешнем чемпионате страны, ухудшив свои спортивные результаты. А на прошедших всероссийских соревнованиях «Резерв России» половину всех наград в сборной Волгоградской области и единственную золотую медаль завоевали воспитанники нашей спортивной школы. Так для чего нам пытаются навязать то, без чего мы и так отлично справляемся?

Эту систему подготовки я знаю прекрасно и могу сказать, что стала олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира во многом благодаря тому, что в свое время в эту систему не попала и была отсеяна как бесперспективная в юношеском возрасте. Она основывается на том, что в детском, юношеском и юниорском возрасте даются большие объемы работы, форсируется подготовка и дети выстреливают в 13-15 лет. Дальше лишь малая часть из них доходит до взрослого плавания.

Аргументирует Авдиенко происходящее публично тем, что не видит смысла возить на соревнования рядом с лидерами более слабых спортсменов, мол, это их «деморализует». Лично меня никак не деморализовало на чемпионате мира участие еще 50 с лишним спортсменов из других стран с менее выдающимся уровнем спортивной подготовки. На Олимпийских играх в плавании участвуют спортсмены из многих, далеко не лидирующих в мире плавания стран, и их прав никто не ущемляет. Для меня совершенно непонятно развитие через ограничения. Это полное неуважение к труду тренеров, к труду родителей, к труду детей. Когда один человек поперек всех правил может просто поставить клеймо на ребенке как на недостойном. Неясно, как человек, который возглавляет федерацию, в чьих первостепенных целях стоит развитие вида спорта, может так нагло на глазах у всех дотаптывать его, при этом выходя сухим из воды и получая очередные региональные награды за свою деятельность. Стоит вспомнить, что за последние 25 лет волгоградские пловцы становились чемпионами мира и Олимпийских игр только благодаря стараниям заслуженного тренера России Владимира Захарова.

Сейчас для меня действительно важно защитить интересы детей. Я вижу, как родители бьются за них, как самоотверженно работают тренеры. В их работе огромный потенциал не только для регионального плавания. Но сейчас я ясно вижу, как человек, который объявил себя единственным ведающим и избранным, просто пытается продолжить борьбу за бюджетные деньги, наплевав на десятки разрушенных судеб. Даже если это человек заслуженный, ему не дает это никакого права уничтожать мечты детей.

Фото Всероссийская федерация плавания

Мнение федерации

«СЭ» передал аргументы Ильченко Виктору Авдиенко и выслушал ответ. На самом деле противостояние в волгоградском плавании длится не первый год, а новый виток — не первый месяц, поэтому Авдиенко уже не раз представлял свою точку зрения на сайте местной федерации, например здесь. Обозревателю «СЭ» он заявил следующее:

— Лариса обязана мне всем, чего достигла. Я за свою жизнь не сделал ей ничего плохого. И теперь я такую ученицу не знаю. Я относился к ней как к дочери, определил ее в открытую воду — она выиграла через два месяца чемпионат мира. В шоке от нее. Для меня она непорядочный человек. У меня от нее прокуратура приходит, Общественная палата, от министерства спорта приходили... Может, она лучше попробует работать немножко? Замуж вышла... Оставайся хоть человеком! (Муж Ильченко руководил волгоградским спортом и был противником Авдиенко. — Прим. «СЭ»)

Семь лет ее школа получает деньги из бюджета, за время ее работы школа уничтожена. Она не читает положения, зато требует убрать меня из федерации плавания. Я вообще-то вице-президент, вся Россия ко мне ездит учиться, а до закрытия — и американцы, немцы приезжали. Мне Сальников (глава ВФП. — Прим. «СЭ») говорил: «Здорово, что ты работаешь на Россию».

Родители наших учеников в «Волге» платят деньги, и ребята на голову сильнее их учеников. Да, я решил внести ограничения — потому что как можно ездить на соревнования за счет бюджета людям, которые занимают 70-е места? Надо хоть какие-то результаты иметь. Есть полно соревнований для массовки, любителей. Если вы последние места занимаете, куда вы лезете? У нас даже чемпионам области бюджет не платит, — изложил свою аргументацию Авдиенко.

Экс-министр спорта области Игорь Козлов поддержал Авдиенко — возможно, потому что является его заместителем в федерации. Тем не менее аргументы вполне конкретные:

— История началась в 2015 году, когда нынешний супруг Ильченко Александр Глинянов пришел к власти в волгоградском спорте. Он ненавидел Авдиенко — возможно, из зависти. Центр плавания в Волгоградской области под руководством Авдиенко тогда обыгрывал Москву и Питер, выигрывал чемпионаты России. Как только пришел Глинянов, сразу создали комиссию по проверке и стали уничтожать центр самым бесстыдным образом. Просто писали — «нецелевое расходование». По абсолютно надуманным предлогам, со ссылками на приказы Минспорта. Звонил тогда в Минспорт — да нет, нет такого в приказе, дебилы у вас начальники. Короче, он дал команду убить центр, отключил госфинансирование. Я могу поклясться, что ни одна копейка не воровалась, я сам тогда вел бумаги. Авдиенко вообще не знает, что такое воровство! У него в его в центре ни одна операция без касс не проходит, сразу поступает в банк.

Центр спортивного плавания был ликвидирован и присоединен к ватерпольному ГАУ «Спартак-Волгоград», где ранее работал муж Ильченко Глинянов. У меня есть все основания говорить, что нарушений у нас не было. Из ГАУ все заслуженные тренеры ушли и перешли в клуб с Авдиенко. Было очень сложно перестроиться моментально на платные услуги, но мы покрыли долги и теперь счастливы, что у нас нет госбюджета.

Ильченко же никого не вырастила! Ее не трогают из-за связей, хотя надо бы провести проверку и показать, что там бездарно уничтожают бюджетные деньги. Там нет спорта высших достижений, там обычная массовка. Нет тренеров, которые хотят учиться. Авдиенко проводит регулярно обучающие курсы — ни разу они там не появились. Количество медалей на всероссийских соревнованиях падает.

Последние нововведения вызваны желанием сократить ненужные траты. Это не только наш регион делает — таких четыре-пять по стране. И Подмосковье, и Нижний Новгород, и другие тоже прибегают к системе очков World Aquatics, чтобы отбирать спортсменов на соревнования помимо правил по квотам. Многие ребята привыкли ездить на соревнования как на тусовку — за бюджетные деньги. И занимают сотые места — а что, нормально.

И Лариса вместо объяснения родителям, почему они так слабы, обвиняет Авдиенко в прессинге. Да, в кроле у нас действительно результаты лучше. Да, не развиты у нас 200 метров баттерфляй. Почему мы должны поощрять людей, у которых падает результат, даже если он в рейтинге каким-то образом был высоко? Не выполняет он очки. За бюджетные деньги на соревнования должны ездить сильнейшие!