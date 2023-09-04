Шишкина о недопуске российских синхронисток до международных соревнований: «Ужасно, плохо, горько и обидно. Это большая ошибка»

Трехкратная олимпийская чемпионка, колумнист «СЭ» Алла Шишкина в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешить россиянам и белорусам выступать только в индивидуальных соревнованиях.

Россиянам и белорусам будет запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

«Ужасно, плохо, горько и обидно. Это большая ошибка со стороны World Aquatics. Уже два года наши спортсмены не участвуют. Правила изменились, но никто не видел, как наши спортсмены выступают по новым правилам. Полная дискриминация. Мировое синхронное плавание от этого отстранения потеряет. Наши спортсмены как тренировались, так и будут. Конечно, тяжело, хочется крупной международной конкуренции. Но зная нашу школу, наших тренеров — уверена, что даже в такой ситуации они будут выступать на очень хорошем уровне на тех стартах, на которых это возможно. За спортивной подготовку я не волнуюсь. Но без наших теряется зрелищность всего синхронного плавания на международной арене», — сказала Шишкина «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.