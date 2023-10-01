Пятикратную олимпийскую чемпионку Ищенко включили в Зал славы на церемонии в США

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания, сообщает сайт организации. Церемония проходила в Форт-Лодердейле (США). 37-летняя россиянка не посетила мероприятие. Ищенко является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы. Кроме Ищенко, в Зал славы включили: Сезара Сиело (Бразилия, плавание), Кирсти Ковентри (Зимбабве, плавание), Мисси Франклин (США, плавание), Косуке Китадзиму (Япония, плавание), Хизер Петри (США, водное поло), Майкла Фелпса (США, плавание), У Минься (Китай, прыжки в воду), Стефана Леката (Франция, плавание на открытой воде) и паралимпийку Тришу Зорн (США, плавание).