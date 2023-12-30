Покровская назвала Игры дружбы серьезным соревнованием для синхронисток из России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что Игры дружбы и Игры стран БРИКС станут серьезными соревнованиями для российских спортсменок в следующем году.

«Мы примем участие в серьезных соревнованиях в новом году. Это Игры дружбы, где будут не менее 15 стран, Игры БРИКС и наши внутренние соревнования. В России уже такая армия спортсменов синхронного плавания. Это не батальон, это целое хорошо подготовленное войско, хорошо у нас работают тренеры, так, как ни в какой стране. Наша школа знаменита на весь мир», — приводит ТАСС слова Покровской.

Игры БРИКС будут проходить в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Проведение Игр дружбы запланировано на 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

В сентябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.