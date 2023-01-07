Президент Федерации синхронного плавания России считает, что участие мужчин придаст драйва соревнованиям

Президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина заявила, что допуск мужчин до соревнований по синхронному плаванию придаст драйва этому виду спорта.

«Я к этому спокойно отношусь, наверное, больше вызывает вопросы, что вид, который еще не был опробован на чемпионатах мира, уже сейчас заявлен как олимпийский. До Олимпийских игр еще есть два года, и я думаю, что международная федерация сейчас бросит все силы на то, чтобы опробовать новые правила и продемонстрировать те новые дисциплины, которые будут представлены на Олимпиаде. Пока мне, конечно, сложно сказать, как это будет, естественно, я могу сказать, что не все федерации имеют мужчин в своих командах, поэтому это не обязательное условие абсолютно, но это будет интересно», — сказала Брусникина ТАСС.

22 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В группах из восьми спортсменов могут быть заявлены двое мужчин.

«Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Единственное, для судей присутствие мужчин в женской группе может вызвать некий визуальный дисбаланс, но я думаю, это больше сделано для акробатической группы, потому что именно там нужна мужская сила. Акробатика подразумевает собой сильные высокие выбросы над водой, и я думаю, что с этой целью допустили мужчин, чтобы они использовали свою природную силу, помогали девчонкам выбрасывать поддержки как можно выше», — добавила Брусникина.