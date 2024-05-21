Чемпион Европы по настольному теннису Кацман рад отобраться на Игры БРИКС

Чемпион Европы 2021 года в парном разряде по настольному теннису Лев Кацман назвал Игры БРИКС одним из самых значимых соревнований сезона.

«Я до последнего не был уверен, попаду ли я в состав сборной, потому что чемпионат России плохо отыграл. Мне казалось, что единственным шансом было выиграть турнир топ-16, но там я дошел до финала. Конечно, я рад попасть в состав сборной, Игры БРИКС — это один из самых важных турниров в этом году для нас, так как мы будем выступать за свою страну. Посмотрим, кто приедет, будем бороться за победу», — сказал ТАСС Кацман.

Ранее Кацман вместе с Максимом Гребневым, Владимиром Сидоренко, Кириллом Скачковым и Никитой Артеменко попал в состав сборной России на Игры БРИКС. Соревнований пройдут в Казани с 12 по 23 июня.