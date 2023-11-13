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Сегодня, 15:00

Алькарас — Зверев: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Видеотрансляция матча Итогового турнира АТР Алькарас — Зверев начнется в 16.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Александр Зверев.
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом в матче группы B Итогового турнира АТР 13 ноября. Встреча пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Алькарас — Зверев можно будет в соцсети «ВКонтакте» (дополнительная ссылка).

20-летний Алькарас свой последний матч провел 1 ноября. Тогда испанец проиграл россиянину Роману Сафиуллину (3:6, 4:6) в матче 1/16 финала турнира «Мастерс» в Париже.

26-летний Зверев, который является восьмой ракеткой мира, в последний раз выходил на теннисный корт 2 ноября. Тогда немецкий спортсмен проиграл греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6) в третьем круге турнира «Мастерс».

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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