Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP

Сегодня, 12:30
В обновленную версию рейтинга ATP в топ-50 впервые попали шесть россиян.
Первая ракетка России Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге, на пятой строчке Андрей Рублев. Далее идет Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39), Александр Шевченко (49). Последний ранее впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, где проиграл французу Уго Умберу.
На первом месте серб Новак Джокович. Он восьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.
Рейтинг ATP от 13 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9945 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235;
7 (8). Александр Зверев (Германия) — 3585;
8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3460;
9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245;
10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3100...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520...
35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193...
39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122...
49 (63). Александр Шевченко (Россия) — 947...
68 (80). Павел Котов (Россия) — 791.