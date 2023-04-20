Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:39

Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 1 минуту.

За выход в полуфинал Фритц сыграет с победителем матча Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Тэйлор Фритц
0
Читайте также
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев вылетел из турнира в Мюнхене — россиянин сыграл дважды за день

Хачанов проиграл Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне