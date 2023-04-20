Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 1 минуту.

За выход в полуфинал Фритц сыграет с победителем матча Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:3