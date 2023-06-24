Рублев о выходе в финал турнира в Галле: «Это прекрасное чувство»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой выход в финал травяного турнира в Галле.

Сегодня, 24 июня, россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:3, 6:4.

«Это прекрасное чувство. Это мой второй травяной финал. Я не ожидал, что сыграю в финале здесь в этом году. Это же трава, ты никогда не знаешь, что можно от нее ожидать. На этой неделе я в финале, поэтому я очень счастлив», — сказал теннисист в интервью на корте.

В финале турнира Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.