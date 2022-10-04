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Сегодня, 18:20

Бублик прокомментировал свой мат во время теннисных матчей

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Казахстанский теннисист Александр Бублик, ранее представлявший Россию, рассказал журналистам о том, как борется с нецензурными словами во время матчей.

— Учитывая, что вы играете дома на Astana Open и много детей на трибунах, думали сдерживать эмоции?

— Вы про мои красноречивые слова? Слушайте, я читал комментарии, от людей слышал — многие люди ошибочно полагают, что я горжусь тем, что я так делаю. На самом деле нет, мне зачастую очень стыдно за то, что я говорю на корте. Мне это не нравится, и то, что такой сложный матч, как сегодня, я смог провести без этого, — я и моя команда горды собой. Для меня это ежедневная борьба. В тяжелые моменты матча, когда ты в этой коробке, когда на тебя смотрят тысячи людей и многие по телевизору, ты не осознаешь. Я в состоянии аффекта, не думаю о реакции в мире. Так как я сам отец, в глубине души понимаю, что если бы я пришел на корт с ребенком и услышал бы, что я говорю, то улыбнулся бы и забрал ребенка с матча. Играя дома, хочу быть примером, мы должны учиться на своих ошибках. А мои ошибки, к сожалению, запоминаются очень хорошо. И со временем я постараюсь не выдавать то, что выдаю. Но матч на матч не приходится.

Бублик известен частым использованием мата во время матчей. 25-летний теннисист в первом раунде Astana Open в трех сетах обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов.

Александр Бублик. «Ненавижу теннис всей душой, ****, ненавижу». Игрок, который не стесняется говорить правду

Александр Бублик
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