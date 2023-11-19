Чесноков назвал фаворита финала между Джоковичем и Синнером на Итоговом турнире ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча Итогового турнира ATP между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

«Мне очень вчера понравился Джокович. Мне кажется, что у него преимущество в финале. Хотя проиграл в предварительном раунде, в матче. Но как он вчера играл против Алькараса, это просто феноменально. Синнер очень сильно провел третий сет с Медведевым. Но все равно, кажется, что Джокович — фаворит», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:7(4), 6:1), а Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:2).

Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 19 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.