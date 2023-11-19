Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:11

Тарпищев считает, что российские теннисисты хорошо выступили в текущем сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги выступления российских теннисистов в текущем сезоне.

«Несмотря на поражение в полуфинале [Итогового турнира], Медведев нормально выступил. И сезон провел удачный, он останется третьим в рейтинге. Можно отметить и Рублева, который, несмотря на неудачное выступление на Итоговом турнире, сумел закрепиться в десятке. В целом год для нашего тенниса прошел с плюсом. Много турниров выиграли [российские теннисисты], особенно молодежь. Мы на правильном пути», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

27-летний Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. В этом сезоне россиянин завоевал пять титулов. 26-летний Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах АТР в 2023 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19323427
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
Фелпс рассказал о проблемах с психикой. Великий пловец был на грани срыва
Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Не спешите ругать Медведева. Даниил провел крутейший сезон!
Медведев пятый год подряд завершил сезон в топ-10
Чесноков считает, что Медведев провел хороший сезон
Джокович поставил на место Алькараса и намерен взять реванш у Синнера
Медведев рассказал, на каком турнире выступит после отпуска
Джокович — о победе над Алькарасом: «С моей стороны это был почти идеальный матч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Чесноков назвал анекдотом предложение Кирьоса стать тренером Рублева