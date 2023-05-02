Чесноков считает, что Карацев полностью владел инициативой в матче с Медведевым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянин Аслан Карацев полностью взял инициативу в свои руки в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде против соотечественника Даниила Медведева.

«Карацев полностью контролировал матч и победил заслуженно. Он взял инициативу в своей руки, а Медведев играл пассивно. Сейчас Карацев стал находить ту игру, благодаря которой он попал в топ-20 и доходил до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. То, что Даниил сейчас третий в мире, а Карацев — во второй сотне, не должно никого смущать, Аслан умеет играть на высоком уровне», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Карацев в четвертьфинале сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (8) и китайцем Чжичжэнь Чжаном.