Чесноков считает возвращение Надаля самым ожидаемым событием в начале сезона

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что возвращение испанского теннисиста Рафаэля Надаля на корт является самым ожидаемым событием старта сезона.

«Я думаю, если Надаль собирается выходить на корт, значит, он собирается возвращаться чемпионом, а не просто получать практику или для чего-то еще. Его возвращение — это самое ожидаемое событие на старте нового сезона. Уверен, что на матчах Надаля будут полные трибуны, людям очень интересно будет узнать его возможности на сегодняшний день», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Надаль не играл с января 2023 года из-за травмы бедра. Ранее испанец сообщил, что вернется на корт 31 декабря в турнире в Брисбене.

37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.