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Сегодня, 15:54

Чесноков сравнил форму Рублева и Зверева накануне их матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение о соотношении сил в предстоящем матче российского теннисиста Андрея Рублева с представляющим Германию Александром Зверевым в полуфинале турнира в Дубае.

«Рублев во втором круге отыграл пять матчболов на тай-брейке в третьем решающем сете и выиграл семь очков подряд. Такое случается крайне редко. После этого он раскрепостился и нашёл свою игру. А Зверев изголодался по победам после очень длительной паузы, связанной с травмами. Ему было крайне тяжело, когда он вернулся в строй на Открытом чемпионате Австралии. Но сейчас Александр реанимировался, поэтому снова способен играть на высоком уровне и побеждать. Так что их встреча будет очень интересной», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Рублевым и Зверевым состоится 3 марта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10693688-chesnokov-sravnil-formu-rubleva-i-zvereva-nakanune-ih-matcha.html
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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