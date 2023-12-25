Чесноков: «У россиян на выставочном теннисном турнире в ОАЭ была крепкая команда»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российских теннисистов на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ.

«У наших теннисистов была крепкая команда, поэтому они и победили, но соперники тоже были очень серьезные. Я не думаю, что все участники ехали сюда только за победой, важнее было попробовать себя перед стартом сезона. Тем не менее надо поздравить ребят с победой, здорово, что они выиграли и завершили год на хорошей ноте. Они показали, что находятся в неплохой форме, но главное, правильно подойти к основным турнирам.

Мне нравится формат такого турнира, мужчины и женщины играют в одной команде, проводят пять встреч по сету, это интересно. Я думаю, надо и дальше развивать такие соревнования", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин выступали за команду «Орлы». В финале они с общим счетом 29:26 обыграли команду «Коршуны».