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Медведев — Зверев: смотреть трансляцию матча (видео)

Матч 1/2 финала ATP Beijing Медведев — Зверев начнется 3 октября в 11:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Матч 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым пройдет во вторник, 3 октября. Встреча начнется не ранее 11:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций на EurosportPlayer и Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Зверев.

Медведев ведет в личном противостоянии со Зверевым — 9:7. Причем только в этом сезоне соперники играли друг против друга уже пять раз. Последняя очная встреча теннисистов завершилась победой немца — в матче третьего круга турнира в Цинциннати.

На стадии 1/4 финала ATP Beijing Зверев победил представителя Чили Николаса Харри со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Медведев в трех сетах обыграл француза Уго Умбера — 6:4, 3:6, 6:1.

Даниил Медведев. Медведев взял себя в руки после провала. Россиянин — в полуфинале турнира в Пекине

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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