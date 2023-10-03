Сегодня, 10:00
Матч 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым пройдет во вторник, 3 октября. Встреча начнется не ранее 11:30 по московскому времени.
Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций на EurosportPlayer и Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Зверев.
Медведев ведет в личном противостоянии со Зверевым — 9:7. Причем только в этом сезоне соперники играли друг против друга уже пять раз. Последняя очная встреча теннисистов завершилась победой немца — в матче третьего круга турнира в Цинциннати.
На стадии 1/4 финала ATP Beijing Зверев победил представителя Чили Николаса Харри со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Медведев в трех сетах обыграл француза Уго Умбера — 6:4, 3:6, 6:1.