Матч 1/2 финала турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым пройдет во вторник, 3 октября. Встреча начнется не ранее 11:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций на EurosportPlayer и Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Зверев.