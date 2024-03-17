Медведев сыграет с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе 18 марта

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев встретится со вторым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в финале турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе в ночь на 18 марта. Начнется решающий матч — в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. В прямом эфире видеотрансляцию игры Медведев — Алькарас можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этой группе.

В полуфинале испанец обыграл итальянца Янника Синнера в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:2.

В 1/2 финала «тысячника» россиянин был сильнее американца Томми Пола — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Медведев и Алькарас второй год подряд сыграют в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году в решающем матче испанский теннисист победил россиянина — 6:3, 6:2.

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