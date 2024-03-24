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24 марта, 20:57

Медведев: «Для меня результат важнее, чем возможность выглядеть красиво на корте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему предпочитает играть в оборонительный теннис.

«Я думаю, так работает в любом спорте: когда много играешь в обороне, людям хочется увидеть атакующие удары. Поэтому как только Алькарас появился в туре, у него появилось большое количество болельщиков. Я всегда говорил, что могу так же. Но я не думаю, что достиг бы своих результатов, что если бы играл в атакующий теннис. А для меня самое главное — результат. Для меня это важнее, чем возможность выглядеть красиво на корте, скажем так», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 28-летний теннисист отметил, что у испанца Алькараса атакующий стиль работает иначе иэто приносит ему результаты, дает преимущество и привлекает внимание болельщиков.

Медведев — победитель Открытый чемпионат США-2021, финалист пяти турниров «Большого шлема», победитель Итогового турнира и 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

20-летний Алькарас — победитель двух турниров «Большого шлема» и 13 турниров ATP в одиночном разряде.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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