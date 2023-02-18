Медведев о победе над Димитровым: «Счет выглядит легким, но матч не был таким»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Григором Димитровым (6:1, 6:2) в полуфинале турнира в Роттердаме.

«Это был потрясающий матч. Счет выглядит легким, но матч не был таким. Физически я чувствовал себя так, будто играл пять сетов. Было несколько потрясающих розыгрышей. Во втором сете счет был 2:2, 40:0 в его пользу, так что я счастлив, что мне удалось выиграть его 6:2», — приводит слова Медведева ATP.

Также 27-летний россиянин заявил, что хотел бы выиграть турнир.

«Это было бы потрясающе выиграть здесь. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я думаю, что это уже пятый раз, здесь везде висят фотографии победителей и их имена. Вписать свое имя было бы замечательно, но для этого мне нужно хорошо сыграть в финале», — сказал Медведев.

В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 19 февраля.