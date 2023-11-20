Россиянин Медведев в 2023 году выиграл пять турниров ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче 1/2 финала Итогового турнира ATP от итальянца Янника Синнера. Таким образом, спортсмен завершил сезон 2023 года.

В 2023 году россиянин одержал пять побед на турнирах ATP: Медведев побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл на грунте в Риме. Также Даниил еще четыре раза проигрывал в финале: на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, US Open, Пекине и Вене.

На турнирах серии «Большого шлема» Медведев дошел до третьего раунда Australian Open, проиграл в первом круге Roland Garros, уступил в полуфинале Wimbledon и потерпел поражение в финале US Open.

В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 9,240 миллиона долларов. Всего за карьеру Медведев заработал 35,8 миллиона долларов.

Даниил достиг отметки в 20 побед на турнирах ATP, в 2023 году добавив в свою копилку пять титулов.

Даниил Медведев: все титулы и результаты в 2023 году