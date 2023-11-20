Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:00

Даниил Медведев: все титулы и результаты в 2023 году

Россиянин Медведев в 2023 году выиграл пять турниров ATP
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче 1/2 финала Итогового турнира ATP от итальянца Янника Синнера. Таким образом, спортсмен завершил сезон 2023 года.

В 2023 году россиянин одержал пять побед на турнирах ATP: Медведев побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл на грунте в Риме. Также Даниил еще четыре раза проигрывал в финале: на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, US Open, Пекине и Вене.

На турнирах серии «Большого шлема» Медведев дошел до третьего раунда Australian Open, проиграл в первом круге Roland Garros, уступил в полуфинале Wimbledon и потерпел поражение в финале US Open.

В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 9,240 миллиона долларов. Всего за карьеру Медведев заработал 35,8 миллиона долларов.

Даниил достиг отметки в 20 побед на турнирах ATP, в 2023 году добавив в свою копилку пять титулов.

Даниил Медведев: все титулы и результаты в 2023 году

  • Титулы: 5 (всего за карьеру — 20).
  • Финалы: 9.
  • Финалы турниров «Большого шлема»: 1 (US Open).
  • Всего матчей: 84.
  • Всего побед: 66.
  • Всего поражений: 18
  • Рейтинг к концу сезона: 3 (наивысший в карьере — 1 в 2022 году).
  • Сумма призовых за сезон: 9,239,679 долларов (всего за карьеру — 35,840,061).
Даниил Медведев. Не спешите ругать Медведева. Даниил провел крутейший сезон!

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
Генменеджер «Миннесоты»: «Игра Капризова вызывает беспокойство»
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Тарпищев назвал Джоковича королем, которому удалось превзойти Федерера

Андрей Рублев: все титулы и результаты в 2023 году