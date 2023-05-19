Касаткина отреагировала на заявление Надаля, опубликовав архивное фото с ним

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который сказал, что пропустит «Ролан Гаррос» и большую часть сезона-2023.

Также испанский теннисист объявил, что в 2024 году может завершить карьеру.

«После сегодняшних новостей самое время вернуться на 18 лет назад, когда маленькая Даша нашла ориентир в своей теннисной жизни. Сегодня парень в белых бриджах и зеленной безрукавке объявил, что следующий сезон может стать для него последним... Один день в 2024-м определено будет очень грустным. Stay strong (оставайся сильным)», — написала Касаткина в своем Telegram-канале.

Отметим, что 26-летняя россиянка неоднократно признавалась, что Надаль является ее кумиром.