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Сегодня, 06:54

Касаткина отреагировала на заявление Надаля, опубликовав архивное фото с ним

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который сказал, что пропустит «Ролан Гаррос» и большую часть сезона-2023.

Также испанский теннисист объявил, что в 2024 году может завершить карьеру.

«После сегодняшних новостей самое время вернуться на 18 лет назад, когда маленькая Даша нашла ориентир в своей теннисной жизни. Сегодня парень в белых бриджах и зеленной безрукавке объявил, что следующий сезон может стать для него последним... Один день в 2024-м определено будет очень грустным. Stay strong (оставайся сильным)», — написала Касаткина в своем Telegram-канале.

Отметим, что 26-летняя россиянка неоднократно признавалась, что Надаль является ее кумиром.

Рафаэль Надаль. «Это решение приняло мое тело». Надаль снялся с «Ролан Гаррос», но отказался завершать карьеру
Теннис
Дарья Касаткина
Рафаэль Надаль
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