Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:07

Димитров в первом круге турнира в Пекине обыграл Макдональда, уступая со счетом 2:6, 1:5

Сергей Разин
корреспондент
Григор Димитров.
Фото AFP
Telegram Дзен

Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Маккензи Мадональда со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 32-летнего болгарина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8. При этом Димитров уступал по ходу матча со счетом 2:6, 1:5.

Во втором круге Димитров встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1

Григор Димитров
0
Читайте также
Панарин похвалил нового главного тренера «Рейнджерс» Лавиолетта
Кто оплатит выезд нейтральных спортсменов из России в Париж-2024? Мнение политолога
АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
Кеннеди-младший пообещал закончить украинский конфликт за 100 дней
Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев назвал судью слепым во время матча с Полом на турнире в Пекине и получил предупреждение

Медведев — о состоянии в конце сезона: «Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже»