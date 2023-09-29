Медведев — о состоянии в конце сезона: «Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем состоянии в конце сезона.

«В конце сезона уже нет «Больших шлемов», следующий только в новом году. Небольшая акклиматизация — но завтра уже должно быть лучше. Обычно я хорошо провожу концовку сезона. Всегда хочу победить.

Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт и получаешь это ощущение от победы или поражения, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет. Просто хочется побеждать", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Медведев в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Томми Пола — 6:2, 6:1. Во втором круге россиянин встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.