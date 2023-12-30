Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:02

Джокович — о готовности к United Cup: «У меня в голове только одна цифра — 100 процентов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что в матчах за сборную Сербии на United Cup будет выкладываться по максимуму.

Турнир проходит с 29 декабря по 7 января.

«У меня в голове только одна цифра. Вы знаете, это всегда 100 процентов. Я не делаю расчетов, когда выхожу на корт, независимо от уровня турнира, особенно когда играю за свою страну. Я никогда их не производил, не буду делать этого и завтра, вне зависимости от возраста или состояния, в котором я нахожусь. Меня бы здесь не было, если бы я не мог играть и выкладываться на все 100 как в одиночном, так и, возможно, в миксте. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад хотя бы в одну победу для моей страны», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-there-one-percentage-head-always-100-novak-djokovic-assures-fans-will-going-full-steam-ahead-united-cup?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
Таблица КХЛ по итогам 2023 года: «Спартак» лидирует в лиге, «Металлург» — первый на Востоке
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Руне — о работе с Беккером: «У него много опыта, потому что он был на моем месте»