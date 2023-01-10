Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:33

Надаль и Перес станут участниками чемпионата по гонкам на электрокатерах

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль будет участвовать в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических катерах.

«Я люблю лодки, люблю соревноваться, и в то же время знаю, что данный чемпионат поспособствует развитию электрических технологий в морском мире, поэтому я очень рад», — цитирует Надаля Tennis 365.

Отмечается, что ливрея катеров команды 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет такого же цвета, как и его теннисная ракетка, — желтого.

Также в турнире примет участие пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Источник: https://www.tennis365.com/news/rafael-nadal-new-venture-all-electric-raceboat-championship-e1-series-team-owner/
Рафаэль Надаль
Серхио Перес
0
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Швейцарец Хюслер во втором круге турнира в Аделаиде сыграет с Хачановым