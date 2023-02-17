Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Сегодня, 07:08
Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл эквадорца Эмилио Гомеса в матче второго круга турнира в Делрэй-Бич (США) — 6:4, 6:3.
Фритц сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Гомеса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
В четвертьфинале Фритц сыграет против Адриана Маннарино из Франции.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 1) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 6:4, 6:3
Томми Пол (США, 2) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:4
Раду Албот (Молдавия) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 6:4, 6:4
Адриан Маннарино (Франция) — Джеффри Джон Вольф (США) — 7:5, 6:2