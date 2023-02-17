Шварцман не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл испанцу Бернабе Сапата Миральесу в матче второго круга турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина) — 1:6, 3:6.

На счету Шварцмана 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Миральес допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14.

Австриец Доминик Тим также не смог пробиться в четвертьфинал турнира, уступив в матче второго круга Хуану Пабло Варильясу из Перу — 4:6, 4:6.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 6:1, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 3) — Педро Качин (Аргентина) — 6:2, 6:3

Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 6:2, 6:1

Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:4, 6:4