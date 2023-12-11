Хачанов и Рублев признаны дуэтом года по версии болельщиков

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков, сообщает сайт ATP.

В 2023 году российские теннисисты выиграли свой первый титул в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Я просто хочу сказать большое спасибо за то, что вы проголосовали за нас с Кареном. Для нас это очень много значит. Спасибо вам еще раз. До скорой встречи, счастливого Нового года», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

26-летний Рублев за карьеру выиграл 4 титула в паре, для 27-летнего Хачанова победа в Мадриде — первая в парном разряде.

Ранее Мирра Андреева была признана новичком года по версии WTA.