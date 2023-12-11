Джокович — об Алькарасе: «Самый совершенный игрок, которого я видел за целую вечность»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал влияние испанца Карлоса Алькараса на его игру.

«Он самый совершенный игрок, которого я видел за целую вечность... Поражение на Уимблдоне настолько разозлило меня, что мне нужно было выиграть все на американской земле, что я и сделал. Для меня это прекрасная возможность заново изобрести себя и по-настоящему работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

Алькарас обыграл Джоковича в финале Уимблдона-2023 (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4). После этого 36-летний серб победил 20-летнего испанца в финале «мастерса» в Цинциннати и в полуфинале Итогового турнира ATP.

Джокович завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Алькарас стал вторым.