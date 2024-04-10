Хачанов и Рублев проиграли во втором круге турнира в Монте-Карло

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли во втором круге парного разряда турнира в Монте-Карло немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу — 4:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 2 минуты. В третьем круге немцы сыграют с парой Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Второй круг Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 6) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:1