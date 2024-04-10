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Сегодня, 18:20

Хачанов и Рублев проиграли во втором круге турнира в Монте-Карло

Виктория Кравченко
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли во втором круге парного разряда турнира в Монте-Карло немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу — 4:6, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 2 минуты.

В третьем круге немцы сыграют с парой Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 6) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:1

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