Хачанов снялся с турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на «мастерсе» в Цинциннати.

В первом круге 27-летний спортсмен должен был сыграть с Энди Марреем, однако британец снялся. Его заменил лаки-лузер Даниэль Альтмайер.

Вместо Хачанова в первом круге сыграет Алексей Попырин. В Цинциннати россиянин должен был провести первый турнир в одиночном разряде после травмы, из-за которой не играл после «Ролан Гаррос».

Ранее Хачанов вместе с голландцем Робином Хаасе в первом круге парного турнира в Цинциннати обыграли британца Дэниэла Эванса и немца Андреаса Миса (6:4, 1:6, 10:7).