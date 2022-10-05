Хачанов сыграет с Чиличем во втором круге турнира в Астане

Сегодня, 12:39
Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл немца Оскара Отте в первом круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.
Во втором круге турнира Чилич сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Теннисисты играли друг против друга 5 раз, 2 матча выиграл Хачанов, 3 — Чилич.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 9) — Оскар Отте (Германия) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2