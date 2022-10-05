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Сегодня, 12:39

Хачанов сыграет с Чиличем во втором круге турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент

Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл немца Оскара Отте в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.

Во втором круге турнира Чилич сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Теннисисты играли друг против друга 5 раз, 2 матча выиграл Хачанов, 3 — Чилич.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 9) — Оскар Отте (Германия) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Карен Хачанов
Марин Чилич
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